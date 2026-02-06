Habertürk
        'Kaç Para Bi Fön' Türkiye'yi dolaşıyor

        'Kaç Para Bi Fön' Türkiye'yi dolaşıyor

        Pelin Karahan ve Tuna Kırlı'nın başrollerini paylaştığı, modern ilişkileri kahkaha dolu bir yüzleşmeye dönüştüren "Kaç Para Bi Fön", Türkiye turnesine çıkıyor...

        Giriş: 06.02.2026 - 00:04 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:04
        'Kaç Para Bi Fön' Türkiye'yi dolaşıyor
        Sosyal medyada filtrelenen hayatlar, bastırılan duygular ve yarım kalan cümleler… “Kaç Para Bi Fön”, modern ilişkilerin vitrin arkasını tiyatro sahnesine taşıyor. Bir düğüne yetişmeye çalışan iki eski sevgilinin kilitli bir evde mahsur kalmasıyla başlayan hikâye, kısa sürede geçmiş hesaplaşmalara, ironik itiraflara ve bol kahkahalı yüzleşmelere dönüşüyor.

        Tuna Kırlı’nın yazıp yönettiği oyunda, Pelin Karahan ve Tuna Kırlı sahnedeki enerjileriyle izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalıyor. Günlük hayatın içinden gelen detayları sivri mizah diliyle harmanlayan “Kaç Para Bi Fön”, 8 Şubat’ta Mall of İstanbul Biletinial MOİ Sahne’de, 10 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de, 22 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 5 Mart’ta Bursa BAOB Sahne’de, 10 Mart’ta İstinyeArt İzmir Performans Arena’da, 28 Mart’ta Kocaeli Marmara Koleji Hasan Ali Yücel Salonu’nda, 30 Mart’ta DasDas’ta ve 2 Nisan’da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

        OYUNUN KONUSU

        En şık kıyafetlerinizi giyip bir düğüne yetişmeye çalışırken, kendinizi bir anda şehrin göbeğinde, bomboş bir evde mahsur bulsanız? Kapı kilitli, şarj bitmiş, kaçacak yer yok. Fero ve Can, o "sessiz" boşlukta, 10 yıllık gürültülü ilişkileriyle baş başa kalıyor ve hiç konuşulmayanlar ortaya saçılıyor. Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonlarına, bitmeyen "kişisel bakım" seanslarından ezberlenmiş terapi cümlelerine... “Kaç Para Bi Fön”, kendimizi iyileştirmeye çalışırken inşa ettiğimiz o kusursuz modern hayat vitrinini yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komediyle aşağı indiriyor.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

