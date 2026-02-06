'Kaç Para Bi Fön' Türkiye'yi dolaşıyor

Sosyal medyada filtrelenen hayatlar, bastırılan duygular ve yarım kalan cümleler… “Kaç Para Bi Fön”, modern ilişkilerin vitrin arkasını tiyatro sahnesine taşıyor. Bir düğüne yetişmeye çalışan iki eski sevgilinin kilitli bir evde mahsur kalmasıyla başlayan hikâye, kısa sürede geçmiş hesaplaşmalara, ironik itiraflara ve bol kahkahalı yüzleşmelere dönüşüyor.

Tuna Kırlı’nın yazıp yönettiği oyunda, Pelin Karahan ve Tuna Kırlı sahnedeki enerjileriyle izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalıyor. Günlük hayatın içinden gelen detayları sivri mizah diliyle harmanlayan “Kaç Para Bi Fön”, 8 Şubat’ta Mall of İstanbul Biletinial MOİ Sahne’de, 10 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de, 22 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 5 Mart’ta Bursa BAOB Sahne’de, 10 Mart’ta İstinyeArt İzmir Performans Arena’da, 28 Mart’ta Kocaeli Marmara Koleji Hasan Ali Yücel Salonu’nda, 30 Mart’ta DasDas’ta ve 2 Nisan’da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

REKLAM

OYUNUN KONUSU

En şık kıyafetlerinizi giyip bir düğüne yetişmeye çalışırken, kendinizi bir anda şehrin göbeğinde, bomboş bir evde mahsur bulsanız? Kapı kilitli, şarj bitmiş, kaçacak yer yok. Fero ve Can, o "sessiz" boşlukta, 10 yıllık gürültülü ilişkileriyle baş başa kalıyor ve hiç konuşulmayanlar ortaya saçılıyor. Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonlarına, bitmeyen "kişisel bakım" seanslarından ezberlenmiş terapi cümlelerine... “Kaç Para Bi Fön”, kendimizi iyileştirmeye çalışırken inşa ettiğimiz o kusursuz modern hayat vitrinini yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komediyle aşağı indiriyor.