Güntay Şimşek gsimsek@htgazete.com.tr

Uzun bir süredir gündeme getirdiğim yabancı araç meselesi için Ankara’dan bir yetkili aradı. “Yazılarınızdaki serzenişleri görünce arayıp, bilgi vermek istedim” dedi. Mevzuyu söyleyince şaşırdığımı söyledim. Çünkü konuyla ilgili çok yazı yazdım, ama mevzunun zorluğu sebebiyle ilgilenen kimse olmamıştı. Otoyol ve köprüleri yabancı plakalı araçlar hiçbir bedel ödemeden kullanıyor. Yabancı araçlara kesilen trafik cezaları da tahsil edilmiyor.

Ben bu hususu yaklaşık 5 yıldır yazıyorum. Ama kamudan hiç bir makam üzerine alınıp, çözüm bulmuyordu. Mevzu bakanlıklar arası soruna da dönüşmüştü.

Bu defa arayan yetkili konuyla yakından ilgilendiklerini, bakanlıklar arası koordinasyon toplantıları yaparak kısa sürede otomasyon sistemi kuracaklarını söyledi.

Tüm sınır kapılarında giriş ve çıkışlarda, yurtiçinde belli noktalarda ödeme, kontrol sistemleri kurularak farkındalık oluşturulacakmış, sınır kapılarında oluşan ceza ödeme kuyruklarına da çözümler geliştirilecekmiş.

Türkiye’nin bu mesele yüzünden kaybettiği paraları, itibarı bir daha tekrar etmeme gerek yok sanırım. Meraklıları yazılarıma bakabilir. Gelen son haber ışığında takip edelim bakalım bu konu nasıl ve ne zaman çözülecek?