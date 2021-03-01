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HaberlerGündem3. SayfaKaçak işletilen diş muayenehanesine baskın! - Haberler
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Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın!

İstanbul Esenyurt'ta, kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın! - Haberler
DHA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta kaçak diş muayenehanesinin işletildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

DHA'nın haberine göre, yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor, hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belgeleri kontrol edilen işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. İş yerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Kaçak diş muayenesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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