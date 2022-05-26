Kaçış Planı 3 filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dram/Gizem türünde olan filmin başrolünde Sylvester Stallone, Dave Bautista ve 50 Cent gibi usta isimler yer alıyor. İşte Kaçış Planı 3 filmi ile ilgili detaylar...

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Sylvester Stallone'nin yer aldığı Kaçış Planı serisi, üçüncü filmiyle devam ediyor. ‘Kaçış Planı’ filminin yönetmen koltuğunda John Hazfeld otururken senaryosunu ise Miles Chapman ve John Herzfeld birlikte kaleme aldı.

Yönetmen: John Herzfeld

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent

Tür: Aksiyon, Gerilim

Ülke: A.B.D. / 2019

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçış Planı 3, düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, "Şeytan'ın İstasyonu" olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir...