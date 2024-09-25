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        Haberler Yaşam Kaçkar Dağları'ndaki gizli güzellik: İspir Yedigöller

        Kaçkar Dağları'ndaki gizli güzellik: İspir Yedigöller

        Ovit Dağı'nın güney yamaçlarında bulunan İspir Yedigöller, 10 turkuaz renkli volkanik gölü ile Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken eşsiz yerlerden birisi olarak ifade ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:57
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        Erzurum'a 145, İspir ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri ve tertemiz havası ile eşsiz bir doğal güzellik sunuyor.

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        Rize-Erzurum sınırında, Ovit Dağı zirvesi ile Kaçkar Dağları'nın güneyinde yer alan İspir Yedigöller, bölgedeki değişik boyutlarda 10 göl ve 4 bin metreyi bulan zirve dağlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

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        Doğanın derin sessizliği ile zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ve kamp için uygun ortamlar sunuyor.

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        YABAN HAYATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Gökyüzünün bulutlu olduğu durumlarda göl yansıması ile etkileyici fotoğrafların çekilebildiği Yedigöller, fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere doğaseverlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

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        Doğal yaşamda bulunan hayvanların yanı sıra keklik, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, bozayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender görülen türlere de ev sahipliği yapan Yedigöller, 'gökyüzüne komşu yer' olarak adlandırılıyor.

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        Bölgeye adını veren 7 göl olan Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır Gölü'nün suları Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi'nden geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

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        Kışın 1 metre kalınlığında buz ile kaplı olan göllerin etrafı ise 2-5 metre arasında kar örtüsü ile kapanıyor.

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        Erzurumlu doğasever Bülent Erkan doğa harikası olan Yedigöller'e herkesi davet ederek, "Burada doğal hayatın her türlü tadını alırsınız. Enfes manzaraları ve doğasıyla enerji depolarsınız" dedi.

        #İspir Yedigöller
        #OVİT
        #Kaçkar Dağları
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