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İstanbul'dan gelen Burak Uludemirciler ise Karslı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kara alışık olmamıza rağmen kar bu zamanda bizim için de sürpriz oldu. Karın bu mevsimde olması güzel fotoğraf kareleri yakalamamızı sağladı. Daha önce gelmiştik ama bu mevsim çok daha güzel oldu. Fotoğraf karelerinden çok daha güzel. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden Kaçkar Dağları."