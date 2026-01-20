Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor

Taşkınalp, anatomi eğitiminin temelinin kadavra üzerinde yapılan çalışmalarla oluşturulduğunu belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıp eğitiminde çeşitli materyallerin kullanıldığını ifade eden Taşkınalp, "Tüm eğitim materyallerinin yanında bir tıp öğrencisinin eli mutlaka kadavraya değecek. Kadavranın dokusunu hissedecek, onun bir insan bedeni olduğunu bilerek saygı gösterecek. Kadavra üzerinde verilen eğitimi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar tıp öğrencilerinin mesleki gelişimine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Kadavra temininde zaman zaman sıkıntı yaşandığını dile getiren Taşkınalp, kadavraların bağış yoluyla ya da yurt dışından temin edilebildiğini anlattı.

Kadavrasını bağışlamak isteyen kişilerin, hayattayken ilgili kurumlara başvurarak gerekli evrakları doldurduğunu aktaran Taşkınalp, vefatın ardından bağışın gerçekleşebilmesi için yakınlarının da onayının gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kadavra bağışı oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Taşkınalp, "Örneğin Almanya’da yıllık kadavra bağışı yaklaşık 5 bin civarındayken, Türkiye’de bu sayı 20 civarındadır" ifadesini kullandı.