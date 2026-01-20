Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor

Habertürk
        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp, kadavra bağışlarının tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde büyük önem taşıdığını söyledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:53
        Taşkınalp, anatomi eğitiminin temelinin kadavra üzerinde yapılan çalışmalarla oluşturulduğunu belirtti.

        Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıp eğitiminde çeşitli materyallerin kullanıldığını ifade eden Taşkınalp, "Tüm eğitim materyallerinin yanında bir tıp öğrencisinin eli mutlaka kadavraya değecek. Kadavranın dokusunu hissedecek, onun bir insan bedeni olduğunu bilerek saygı gösterecek. Kadavra üzerinde verilen eğitimi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar tıp öğrencilerinin mesleki gelişimine önemli katkı sağlıyor" dedi.

        Kadavra temininde zaman zaman sıkıntı yaşandığını dile getiren Taşkınalp, kadavraların bağış yoluyla ya da yurt dışından temin edilebildiğini anlattı.

        Kadavrasını bağışlamak isteyen kişilerin, hayattayken ilgili kurumlara başvurarak gerekli evrakları doldurduğunu aktaran Taşkınalp, vefatın ardından bağışın gerçekleşebilmesi için yakınlarının da onayının gerektiğini söyledi.

        Türkiye'de kadavra bağışı oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Taşkınalp, "Örneğin Almanya’da yıllık kadavra bağışı yaklaşık 5 bin civarındayken, Türkiye’de bu sayı 20 civarındadır" ifadesini kullandı.

        Taşkınalp, fakültelerine yeni bir bağış yapıldığını belirterek, "İstanbul’da vefat eden bağışçımızın kadavrası Edirne’ye getirildi ve gerekli işlemler başlatıldı" diye konuştu.

        EĞİTİM SÜRECİNDEN SONRA DİNİ TÖRENLE DEFNEDİLİYOR

        Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Bozer ise İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden 72 yaşındaki bir kadının kadavrasını Trakya Üniversitesine bağışladığını belirtti.

        Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne Belediyesinin ulaşım desteğiyle kadavranın üniversiteye getirildiğini anlatan Bozer, "Kadavranın korunması için ilaçlama ve tahnit işlemleri yapıldı. Bağışlanan kadavralar genellikle yaklaşık bir yıl süreyle eğitim dönemlerinde kullanılıyor" dedi.

        Bozer, beden bağışının yasal olduğunu ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda yayımlanmış fetvasının bulunduğunu, eğitim sürecinden sonra ise kadavranın dini törenle defnedildiğini sözlerine ekledi.

