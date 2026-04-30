        Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, son durum ne? Kademeli emeklilik şartları ile kimler erken emekli olabilir?

        Kademeli emeklilik Meclis’ten geçti mi, son durum ne? İşte kademeli emeklilik şartları

        EYT düzenlemesi sonrası emeklilikte yeni adım beklentisi artarken, gözler "kademeli emeklilik" modeline çevrildi. 2026 Nisan itibarıyla yeniden gündeme gelen düzenleme, özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigorta başlangıcı olan milyonlarca çalışan için kritik önem taşıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak, şartları neler olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, yaş ve prim gün sayısında esnek geçiş sağlayacak formüller öne çıkıyor. Emeklilik sistemi reformu kapsamında değerlendirilen olası düzenlemeye dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:43
        1

        Kademeli emeklilik düzenlemesi 2026 Nisan ayında yeniden gündemin ilk sıralarına yükselirken, özellikle EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar gelecek açıklamalara odaklandı. 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yaş ve prim şartlarında kademeli geçiş imkânı sunabilecek model, “emeklilik şartları değişecek mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanların değerlendirdiği yeni emeklilik sistemi senaryoları, milyonlarca çalışanın geleceğini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. İşte ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        6

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

