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BAĞ-KURLU'LAR 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

86 maddelik 2. Torba Yasası'nın ilk 43 maddesi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Şimdi, içerisinde erken emekliliği de kaplayan Torba Yasa'nın önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda erken emeklilik çalışmalarına işaret etti.

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de Torba Yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor.