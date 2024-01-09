Kademeli emeklilik yasası nedir ve ne zaman çıkar?
Kademeli emeklilik gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca çalışanın belirlenen yaş ve prim gününe ulaştıktan sonra kısmi olarak emekli olmasını sağlayan kademeli emeklilik yasası için gözler Meclis'e döndü. Birçok çalışan EYT'den sonra emeklilik için yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kademeli emeklilik nedir ve ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...
EYT düzenlenmesinden sonra başka bir emeklilik yasası olarak kademeli emeklilik bekleniyor. Yasanın onaylanması durumunda birçok kişi kısmı emekli olma hakkı elde edecek. Peki, kademeli emeklilik nedir ve ne zaman çıkacak? İşte, kademeli emeklilik hakkında tüm detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik hakkında henüz net bir açıklama yok. Torba Yasa görüşmelerinin başlamasıyla konu netleşebilir. Açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
BAĞ-KURLU'LAR 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR
86 maddelik 2. Torba Yasası'nın ilk 43 maddesi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Şimdi, içerisinde erken emekliliği de kaplayan Torba Yasa'nın önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda erken emeklilik çalışmalarına işaret etti.
Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de Torba Yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor.
Bu düzenlemenin torba yasada yer almasıyla beraber şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar, özetle esnaf ve sanatkar tabiri içerisinde yer almayanların faydalanması söz konusu olmayacaktır. Sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olan berberler, kuaförler, lokantacılar ve ayakkabıcılar gibi esnaf ve sanatkarların faydalandırılması öngörülmektedir” dedi.