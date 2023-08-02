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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücünün kaçış anı kamerada!

        Kadıköy Bostancı'da bisikletliye çarpan sürücünün kaçış anı

        18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçarken, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e otomobiliyle çarpan sürücünün, koşarak kaçtığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:02
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        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
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        Kadıköy Bostancı sahil yolunda, otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak hayatının kaybetmesine neden olan sürücünün kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

        18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

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        Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

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        Doğanay Güzelgün (51)'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

        SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

        Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakıp koşarak uzaklaştığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerin yaralı Güzelgün'e yardıma koştuğu, sürücünün ise koşarak olay yerini terk ettiği görülüyor.

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