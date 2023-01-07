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Kadıköy'de polis yolcu gibi minibüse bindi, şoförlere ceza yazdı

İstanbul Kadıköy'de minibüslere yolcu gibi binen trafik polisleri, minibüs şoförlerine ceza yağdırdı. Cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, fazla yolcu almak gibi suçlardan şoförlere ceza uygulandı

Kadıköy'de polis yolcu gibi minibüse bindi, şoförlere ceza yazdı
DHA

Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, yolcu gibi minibüse binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan 8 şoföre toplam 5 bin 351 lira ceza yazdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı.

Denetimde yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeler ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alınıp alınmadığı ile ilgili kontroller yapıldı.

SİVİL EKİPLER YOLCU GİBİ MİNİBÜSE BİNDİ

Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan şoförlere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede minibüsü durdurarak, yolcuları bilgilendirdikten sonra ceza yazdı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 minibüs şoförüne toplam 5 bin 351 lira ceza yazıldı.

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