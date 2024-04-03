Kadıköy Rıhtım'da Kalben rüzgarı esti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kadıköy Rıhtım'da Festival Park alanında konser veren Kalben, muhteşem repertuarıyla enerji dolu bir konsere daha imza attı.

'Saçlar', 'Çek', 'Kasımpatılar', 'Kaybolmuş', 'Al Beni', 'Düşünürüm', 'Sadece', 'Yara', 'Kalp Hanım' ve daha birçok sevilen parçalarını, saatler öncesinden mekanı dolduran dinleyicileriyle birlikte söyleyen Kalben, yine yorumu ve enerjisi ile akıllara kazındı.