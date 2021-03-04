Süper Lig’de Antalyaspor’un Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup etmesinin ardından saha içi karıştı. Soyunma odasına giden Antalyaspor’un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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