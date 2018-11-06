Kadın dizisi Salı akşamı 38. yeni bölümü ile ATV ekranlarına gelecek. Sarp, yıllar sonra Bahar'ı görecek. Bahar, Şirin'i gördüğüne hiç bu kadar sevinmemişti. Ama Şirin, yaptığı iyiliğe bir de kötülük ekleyecek. İşte, Kadın 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

38. Bölüm 1. fragman :

38. Bölüm 2. fragman :

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar’ın tek umudunun Şirin olduğunu öğrenen Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir.

Kadın dizisi Salı akşamı 38. yeni bölümü ile saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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