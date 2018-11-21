Kadın 40. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Geçtiğimiz bölümde yaşananların ardından Nezir, Sarp'ı bulabilecek mi? sorusunun cevabı Kadın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki; Nezir Sarp'ı bulabilecek mi? Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşması beklenen Kadın 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KADIN 40. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 41. bölüm fragmanı geçtiğimiz akşam ekrana gelen son bölümün ardından yayınlandı.

İşte Kadın 41. bölüm fragmanı:

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

"Kadın" iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, fakirliğe ve yaşam mücadelesine kendini siper ederek onları korumayı ve güldürmeyi başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailenin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

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