Kadın 43. yeni bölümü ile yarın akşam FOX TV ekranlarına gelecek. Kadın 43. yeni bölüm fragmanında; Bahar, Şirin'den hesap soruyor ve gerçekleri anlatmasını istiyor. Bahar, Sarp'ın şirketine gidiyor ve Sarp'ın çocuğunu kucakladığını görünce büyük bir yaşıyor. Kadın 43. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KADIN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şirin’i ilik vermesi için hastaneye getiren kişinin Sarp olduğunu öğrenen Bahar’ın kan beynine sıçramıştır. Ne yapacağını bilemeyen Bahar, bir hışımla evden çıkar ve Şirin’e gidip bunun hesabını sormak ister. Aynı zamanda Pırıl ile anlaşmak isteyen Şirin’in Suat sayesinde eline çok iyi bir fırsat geçer. Sarp’ı kaybetme korkusuyla baş başa kalan Pırıl’ın artık Şirin ile iş birliği yapmak dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelen ani bir mesajla Sarp ile buluşma heyecanı içine giren Bahar’ı ise çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Arif’in yanına uğrayan Enver, kahvede gördüğü kandan sonra paniğe kapılır ve Arif’in başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Çocuklarının Sarp’ın dönmesiyle birlikte sarsıldığına şahit olan Bahar’ın kafası Nisan’ın bir cümlesi ile karışacaktır. Büyük bir pot kıran ve babasının iki çocuğu daha olduğunu öğrenen Nisan bunu Bahar’a söyleyecek mi?

Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır.

Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi?

Kadın 43. yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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