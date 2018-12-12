Kadın 44. bölüm fragmanı geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kadın 43. bölümün hemen ardından yayınlandı. İzleyiciler ise Kadın 44. bölümde nelerin yaşanacağını merak ediyor. Yeni bölümle ilgili önemli detayların ve ipuçlarının yer aldığı Kadın 44. bölüm fragmanın ardından heyecan bir kat daha arttı. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak. İşte yeni bölümle ilgili detayların yer aldığı Kadın 44. bölüm fragmanı....

KADIN 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kadın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda ise Şirin'in babasına annesini ihbar etmesi ve annesinin Sarp'tan para aldığını söylemesi heyecanı bir kat daha arttırdı. İşte gelecek bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Kadın 44. bölüm fragmanı:

KADIN 43. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’i ilik vermesi için hastaneye getiren kişinin Sarp olduğunu öğrenen Bahar’ın kan beynine sıçramıştır. Ne yapacağını bilemeyen Bahar, bir hışımla evden çıkar ve Şirin’e gidip bunun hesabını sormak ister. Aynı zamanda Pırıl ile anlaşmak isteyen Şirin’in Suat sayesinde eline çok iyi bir fırsat geçer. Sarp’ı kaybetme korkusuyla baş başa kalan Pırıl’ın artık Şirin ile iş birliği yapmak dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelen ani bir mesajla Sarp ile buluşma heyecanı içine giren Bahar’ı ise çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

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