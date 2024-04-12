Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi!
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, İsmail Çakır, boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Semanur Çakır'ı, yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı koca, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı
Çankırı'da olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki İsmail Çakır ile Semanur Çakır arasında tartışma çıktı.
EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI
İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmail Çakır, tartıştığı eşi Semanur Çakır’ı (31) pompalı tüfekle yaraladı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmail Çakır ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.