Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KADIN CİNAYETİ | Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi!

        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi!

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, İsmail Çakır, boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Semanur Çakır'ı, yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı koca, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çankırı'da olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki İsmail Çakır ile Semanur Çakır arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

        İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmail Çakır, tartıştığı eşi Semanur Çakır’ı (31) pompalı tüfekle yaraladı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmail Çakır ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır ise olay yerinde hayatını kaybetti.

        Genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çankırı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor