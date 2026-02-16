Kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı K.’yı (45), 13 Ocak saat 13.00 sıralarında ziyarete gittiği makamında silahla ateş ederek vurdu. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. Yaralı hâkim sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan savcı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma bir ay içerisinde tamamlandı. İddianamede, şüpheli savcının ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TAŞINMASI İÇİN BASKI KURDU

İddianamede, hakim Aslı K. ile şüpheli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan arasında 2023’ün ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği, ancak bir süre sonra ayrıldıkları belirtildi. İddianamede, şüpheli savcının hakim ile ilişkisinin duyulmasının mesleki kariyerini ve sosyal yaşamını ciddi ve olumsuz şekilde etkileyeceğini düşündüğü ve savcının anne ve babasıyla hakimin aynı sitede oturmaları nedeniyle olumsuz tepkilere muhatap olma endişesi yaşadığı anlatıldı. Bu nedenle savcının, tek çıkar yolun müşteki hakimin İstanbul’dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar verdiği ve onu bu yönde dozu giderek artan bir şekilde baskı yaptığı ifade edildi.

YILDIRMAK İSTEDİ ANCAK BAŞARAMADI" İddianamede, şüpheli savcının, zaman zaman hakimin adliyedeki çalışma odasına gittiği, çoğu zaman da telefonla aradığı ve mesaj attığı ileri sürüldü. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın silah görselleri göndererek hakim Aslı K.'yı tehdit ettiği ve sosyal medya üzerinden kadın hakimin fotoğraflarıyla oluşturduğu sahte profillerle de rahatsız ettiği belirtildi. Savcının hakimi yıldırmak ve direncini kırmak amacıyla bu tehditleri yaptığı ancak hakimin İstanbul'u terk etmesini sağlayamadığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli savcının son bir defa uyarmak amacıyla savcının adliyedeki çalışma odasına gittiği ve yaşanan tartışma sonunda olayın gerçekleştiği anlatıldı. İLETİŞİM KURMAK İÇİN EVİ SOYDU İDDİASI Hakim Aslı K. savcılık ifadesinde, 2025 yılı Ocak ayında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile ayrıldıklarını söyledi. Ayrıldıkları tarihten itibaren savcının kendisiyle iletişim kurma çabası içerisinde olduğunu söyleyen hakim, "2025 yılı Mart ayında evimde hırsızlık olduğunu fark ettim. 5 çeyrek altın, 27 tam Cumhuriyet altını, 50 gram 24 ayar külçe altın, arabamın yedek anahtarı ve aile fotoğraflarım, mesleki dokümanlarım ile oğlumun bebekliğine ait fotoğraf ve videoların bulunduğu harici bellek çalınmıştı. Aradım, önce inkar etti. Şikayetçi olacağımı söyleyince zararlarımı karşıladı. Bu süreci benimle görüşme aracı olarak kullandığını fark ettim." dedi.

“1 TL ATARAK TEHDİT ETTİ” Savcının kendisiyle sık sık çeşitli mecralardan iletişim kurmaya çalıştığını söyleyen hakim, en son bu durumu savcının annesine iletince bir süre kendisini rahat bıraktığını anlattı. 2025 yılı Kasım ayında savcının kendisine tekrar mail yoluyla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini, gizli numaradan aradığını söyleyen hakim, “11 Aralık 2025 tarihinde Vakıfbank hesabıma gönderdiği 1 TL’lik iki havalenin dekont açıklamasına tehdit içerikli mesaj yazdı. Ailem ve arkadaşlarım şikayet etmem konusunda ısrar etti. Ancak tehditler nedeniyle resmi makamlara bildirmedim.” dedi. “PARA TALEP ETTİ İDDİASI” Şüpheli Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ise ifadesinde, anne ve babasının uzun süre bu ilişkiden haberi olmadığını söyledi. Hakim Aslı K.’nın kendisiyle evlenme niyetinde olduğunu ileri sürerek, “Tahminimce evlilik teklifi bekliyordu. Ancak yaş farkı ve sosyal durumumuz nedeniyle böyle bir şey düşünmüyordum. Bunu doğrudan söyleyemiyordum.” dedi. Hakim Aslı K.’nın maddi ve manevi zarar yaşadığını söyleyerek kendisinden para istediğini söyleyen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, “Beni rezil edeceğini tekrar etti. Miktarını hatırlamadığım kadar altın verdim. 130 bin TL banka üzerinden havale yaptım. Daha doğrusu yapmak zorunda kaldım. Son görüşmemizde başka biriyle evlenemeyeceğimi söyledi. İlişkide bulunamayacağımı söyledi. Soruşturma geçirmemi sağlayacağını söyledi. Sürekli diken üstündeydim. Psikolojik baskı altındaydım. Olay günü görevdeydim. İlişkiyi tamamen bitirmek istedim. Birbirimizi görmezsek daha iyi olacağını söyledim. Kabul etmedi. ‘Sen erkek misin, salak!’ dedi. Şok oldum.” dedi.