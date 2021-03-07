Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programı düzenlenecek. Programa, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, gıda, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 firma katılım sağlayacak

Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma
AA

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik düzenlenecek Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programında, gıda, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon gibi alanlardan birçok ürün Afrikalı ithalatçılara tanıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi karşısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Ticaret Bakanlığınca Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirildi.

Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini devam ettirdi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda, 2020 yılı boyunca 12 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilirken, bu programlarda toplam 252 üretici/ihracatçı firma, 791 yabancı ithalatçı firma ile 1873 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu yıl ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen Gana ve Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarının ardından 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Afrika (Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya) Sanal Genel Ticaret Heyeti programı düzenlenecek.

Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programına demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, gıda, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 firma katılım sağlayacak.

TİCARETTE ARTAN İVMEYİ GÜÇLENDİRECEK

Ticaret Bakanlığının 2003 yılında başlattığı Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi çerçevesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2020 yılında 25,3 milyar dolara ulaştı.

Kıtaya olan ihracat ise 2003 yılında yalnız 2,1 milyar dolar iken, 2020 sonunda 15,2 milyar dolara ulaştı.

Afrika’nın en önemli pazarlarından olan Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya’ya yönelik gerçekleştirecek program, kıtayla ticarette ortaya çıkan bu ivmenin devam ettirilmesine katkı sağlayacak.

Kadın ihracatçılara yönelik söz konusu programın ardından, 15-26 Mart tarihlerinde Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından Türk firmaları için potansiyel arz eden hedef ülkelere yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen faaliyetlere ara vermeden devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küpesiz yakalanan hayvanlar artık kesime gönderilmek yerine ekonomiye kazandırılacak
İŞ-YAŞAMArtık kesime gönderilmeyecek
Miktar bazında en fazla ihracat artışı şubatta Almanya'ya gerçekleşti
İŞ-YAŞAMŞubatta en fazla ihracat Almanya'ya
Ekonomide canlanma için kadın istihdamı şart
İŞ-YAŞAM'Ekonomide canlanma için kadın istihdamı şart'
TESK'in kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı
İŞ-YAŞAM'Kadın esnaf üyesi 1 yılda 49 bin arttı'
Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması düzenlemesi yürürlüğe girdi
İŞ-YAŞAMFaizsiz konut ve taşıtta yeni dönem
Türkiye ilk 3'te! Gıdada korkutan tablo - Haberler
İŞ-YAŞAMGıdada korkutan tablo
KOSGEB desteklerinde teminat şartı kaldırıldı
İŞ-YAŞAMKOSGEB teminatsız destek verecek
İklimlendirme ürünü ihracatı şubatta yüzde 15 yükseldi
İŞ-YAŞAMİklimlendirme ürünü ihracatı arttı
Şubat ayında havalimanlarında 5.4 milyon yolcuya hizmet verildi
İŞ-YAŞAMHavalimanlarını 5.4 milyon kişi kullandı
Gübre destekleri 2 katına çıktı
İŞ-YAŞAMGübre destekleri artırıldı