Submükoz myomlar büyük de olsa küçük de olsa hemen her zaman sorun çıkarır ve ameliyat zorunlu hale gelir. Subserözler genellikle sorun çıkarmaz ve nadiren ameliyat edilmeleri gerekir. İntramural olanların sorun çıkarma potansiyeli ise büyüklüğü ve rahim boşluğuna yakınlığına göre değişir. Bu nedenle doktorları ameliyatla ilgili fayda/zarar değerlendirmesinde en zorlayan grup bunlardır.