MYOMLAR VE ENDOMETRIZOZIST

İnfertil kadınlarda sık rastlanan hastalıklardan ikisi Myomlar ve Endometriozistir. Myomlar 35 yaşın üstündeki her 4-5 kadından birinde, Endometriozis ise bebek sahibi olamayan her 3 kadından birinde görülür. Her ikisinin de neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir.