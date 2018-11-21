Kadın sanatçılardan “Farklar” sergisi

Latife Bugan, Atifet Boz, Cansu Çakır ve Özcan Öziş’in eserlerinin yer aldığı “Farklar” isimli karma resim sergisi, Maltepeli sanatseverlere kapılarını açtı. Maltepe Belediyesi’nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sanatın farklı kültürleri ve insanları birleştiren ortak nokta olduğuna işaret eden Latife Bugan, “Bu yüzden sergimize farklar ismini verdik. Dördümüz çok farklı çevrelerden bir araya geldik. Ortak noktamız, bizi bir araya getiren sanat oldu. İnsanları bir arada buluşturan bu sıkıntılı ortamda iyi ki sanat var. Eserlerimizle hayatı güzelleştirecek renkleri ve sevinçleri paylaşmak istedik” dedi. Sergide sanatçıların natürmort ve manzara tabloları ile ünlü ressamlar Claude Monet ve Vincent Van Gogh eserlerine, röprodüksiyon tekniği ile yer verdikleri çalışmaları büyük beğeni topladı. Sergi, 25 Kasım’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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