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Haberler Gündem 3. Sayfa Şaka gibi savunma! Kadın sürücüyü dövdü, "Erkek zannetim" dedi! - Haberler
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Esenyurt'ta korkunç olay! Kadın sürücüyü dövdü, savunması dehşete düşürdü

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı. İlçede, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Bu sırada motosikletli kişi, otomobilden inen kadın sürücüyü dövdü. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi. Mehmet Salim Bilici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şaka gibi savunma! Kadın sürücüyü dövdü,
Kadın sürücüyü dövdü! Savunması dehşete düşürdü
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DHA

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli, kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşürdüğünü öne sürdüğü otomobil sürücüsünü akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü, otomobilinden inen kadını darbetti. Yumruk atarak kadını yaralayan motosikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda otomobil sürücüsünü "Ben onu erkek sandım" diyerek saldıran motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici gözaltına alınırken, darbedilen Sühendan K, ambulansla hastaneye götürüldü.

Saldırıya uğrayan Sühendan K.

"TEKME TOKAT DALDI"

Ağzından ve burnundan yaralanan kadın yaşanan olayı anlattı. Sühendan K, "Yolumda giderken benzin istasyonuna girmek için sinyal verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaşladım yolda geçsin diye. O geçsin diye yol verdim. Sonra tekrar sinyal verip benzinciye girdim, benzin almak için. Sonra peşimden geldi. Zaten arabadan inmemle kaskını çıkarıp tekme tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Birisine sinirlendi diye başkasından acısını çıkartmamalı özellikle kadınlardan. Bu şekilde olmamalı inşallah gerekli şeyler yapılır" diye konuştu.

Gözaltına alınan Mehmet Salim Bilici

"KADIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kadını darbederek yaralayan motosiklet sürücüsü Mehmet Salim Bilici, "Yolumda gidiyordum motosikletimle. Arkadaş birden direksiyonu kırdı kaçamadım sıkıştırdı beni. Aramızda tartışma oldu. Sonra benzinliğe girdi, ben de arkasından girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum" dedi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli Mehmet Salim Bilici, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

KADINA SALDIRI ANI KAMERADA

Motosikletlinin kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin, yanına yanaştığı otomobilden inen kadını darbettiği, çevredekilerin gelerek araya girdikleri görülüyor.

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