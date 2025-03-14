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        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar finalde!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kilo çeyrek final maçında ringe çıkan Fenerbahçeli milli sporcu Büşra Işıldar, Çinli rakibi Xiaomeng Wang'ı mağlup etti ve adını şampiyonluk maçına yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:10
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        Büşra Işıldar finalde!
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli milli sporcu Büşra Işıldar, finale çıktı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 81 kilo yarı final maçında Büşra, Çin'den Xiaomeng Wang'la karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta rakibine büyük üstünlük kuran Büşra, son raundu kaybetmesine rağmen maçı 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak.

        Final maçları, 16 Mart Pazar günü yapılacak.

        BÜŞRA IŞILDAR İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

        Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada finale çıkma hakkı elde etti.

        Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan Büşra, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya aldı.

        Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki milli boksör, finale kalmayı başardı.

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