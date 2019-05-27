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Kadınlar ekmeğini "kır"dan çıkarıyor

AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, dağlardan ve yaylardan topladıkları kır papatyalarını kurutarak satıyor

kadınlardan ev ekonomisine katkı

Kilogramı geçen yıl 27 liradan satılan kuru papatya, bu yıl 35 liradan alıcı buluyor. İlçeye bağlı Kışlak, İmceler, Danışmentler, Yavaşlar, Gürçeşme, Elek ve Kuzeyir mahallelerinde her yıl mayıs ve haziran aylarında bahar yağmurlarından sonra tarlalarda, yaylalarda ve yamaçlarda kendiliğinden yetişen papatyalar, sabah saatlerinde kadınlar tarafından toplanıyor.

Kadınlar, topladıkları papatyaları eve getirerek saplarından ayırıyor. Daha sonra kuruması için bol güneş alan bir yere serilen papatyalar, kurutulduktan sonra çuvala konularak İstanbul'dan gelen tüccarlara satılıyor. Kuru papatyalar, daha çok kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor.

"TOPLANMASI ÇOK ZOR"

Ailesinin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çocukluğundan bu yana papatya toplayan 75 yaşındaki Ayşe Çelik, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek "Çocukluğumuzda çok ucuzdu. Geçen yıl 27 liraya verdik. Bu yıl papatya fiyatı zamlandı. 35 liradan kurutup satıyoruz. İstanbul'dan köyümüze almaya geliyorlar. Toplaması çok zor." dedi.

- Bir çuval papatyadan 2 kilogram kuru papatya çıkıyor
Kışlak mahalle sakinlerinden Ayşe Çelik de ev bütçelerine katkı amacıyla kır papatyalarını topladıklarını dile getirerek, "Bu yıl 2 çuval kuru papatya hazırladım. Bu sene oluşan fiyattan çok mutluyuz. Papatya kiloya gelmiyor. Bir çuval yaş papatyadan 2 kilogram kurutulmuş papatya çıkıyor." diye konuştu.

Geçen yıl 25 kilogram kurutulmuş papatya sattığını aktaran Ünzile Karakaya ise bu yıl yetersiz yağmur nedeniyle papatyaların az yetiştiğini, erken saatlerde dağlara ve yaylalara çıkıp papatya topladığını ve 40 kilograma yakın kuru papatya hazırladığını söyledi.

"1,5 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise ilçeye gelen tüccarların aldığı kuru papatyaları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirterek, "Karataş bölgemiz olarak bilinen Kışlak, Danışmentler, Yavaşlar gibi mahallelerde kadınlar tarafından yoğunlukla papatya toplanıyor. Kurutulan papatyalar başta İstanbul olmak üzere Ankara ve Bursa'ya gönderiliyor. İlçemizde sektör haline gelen papatya bu yıl yağışların az olması sebebiyle çok verimli değil. Bu yıl 1,5 ton civarı rekolte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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