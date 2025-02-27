Kadinlar ilişkiden sonra ne zaman gusül abdesti alır? Cinsellikten ne kadar sonra abdest almak gerekir?

Kadınların adet dönemlerinden sonra ve cinsel ilişkinin ardından gusül abdesti alması gerekir. Gusül abdesti, normal şartlarda hem kadın hem erkek için önemli bir abdesttir. Ergenlik çağına gelmiş herkesin bu abdesti alması şarttır. İslam alimleri, Kur’an’dan aldıkları bilgilerle hangi durumlardan sonra gusül abdestinin alınması gerektiğini açık ve net şekilde belirtmiştir. Peki ilişkiden ne kadar sonra gusül abdesti alınır? Kadınların nasıl gusül alması gerekir? Hangi dualar okunabilir?

KADINLAR İLİŞKİDEN HEMEN SONRA ABDEST ALABİLİR Mİ?

Kadınlar ilişkiden hemen sonra abdest alabilir mi? Cinsel ilişki sonrasında kadın ve erkeğin boy abdesti alması gerekir. İslam dininde cinsel ilişkiden sonra boy abdesti alınmaması haram kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de vakti geciktirmeden abdest almaktır. Kadınlar, ilişkiden sonra kendilerinde kalan meniyi mümkün olduğunca dışarıya aktarmış olmalıdır. Abdest sonrasında yeniden akıntı gelmesi hâlinde gusül abdesti bozulmasa da normal abdestin tazelenmesi gerekir.

Bir başka bilgiye göre, gusül abdestinin gecikme süresinin en fazla bir namaz vakti kadar olabileceği belirtilmiştir. Boy abdesti gerektiren durumlarda abdest alınmadan kesinlikle namaz kılınmamalıdır. Bu konuda Diyanet tarafından şöyle bir açıklama yapılmıştır;

“Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

CİNSEL İLİŞKİDEN NE KADAR SONRA GUSÜL ABDESTİ ALINIR?

Peki ilişkiden ne kadar sonra gusül abdesti alınır? Cinsel ilişkinin hemen sonrasında kadın ve erkeğin kendileri için farz olan boy abdestini alması gerekir. Eğer şartlar elveriyorsa bu durum geciktirilmemelidir. Bu süre, kadında olduğu gibi erkekte de aynı olmalıdır. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de kendilerinden gelen meninin tamamen çıktığından emin olarak gusül abdesti almalıdır. Bu noktada erkeğin de kadının da vücutlarındaki meninin tamamen çıktığından emin olana kadarki kısa sürede beklemesi, ancak sonrasında vakit kaybetmeden abdest alması önerilir.