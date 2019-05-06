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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kadınlar koğuşunda cinsel istismar skandalı yaşandı. Kadın koğuşunda yaşanan istismar skandalını cezaevinde görevli üç gardiyan ortaya çıkardı. Cezaevinde tutuklu bulunan bir annenin bebeğinin kontrolünü yapmak üzere koğuşa giren infaz koruma memuru, idare memuru ve sağlık memuru, koğuşta kalan bazı kadınları uygunsuz vaziyette yakaladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İnfaz korum memurları kadın hükümlü ve tutuklular hakkında bir tutanak tuttu. Tutulan tutanağın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
YAŞANAN TACİZLER ORTAYA ÇIKTI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 müşteki ve 4 şüpheli kadının ifadesi alındı. Kadınların birbirlerine yönelik cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde kadınların birbirlerine olan söylemleri ve hareketleri de soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, 4 kadın hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak ve cinsel taciz suçlarından iddianame hazırladı.
SAVCI 4 KADIN İÇİN HAPİS İSTEDİ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame TCK 225/1 maddesine göre hayasızca hareketlerde bulunmak iddiasıyla 4 kadın hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis istendi. Savcı şüpheli kadınlardan biri hakkında ise TCK 105/1 maddesine cinsel saldırı suçundan 3 aydan 2 yıla kadar 5 kez cezalandırılması talep edildi.
BAŞKA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Savcının hazırladığı iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi. Bu arada bazı kadınların şikayetçi olduğu koğuşunu değiştirmesini istediği ileri sürülürken, istismar suçun işlediği iddia edilen kadınların Ağrı, Erzurum, Ordu ve Samsun illerindeki cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.
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