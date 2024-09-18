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        Denizli'de kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin "nefes" etkinliğinde buluştu

        Denizli'de kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Denizli nefes alıyor" etkinliğinde buluştu. Etkinlikte doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:09
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        Kadınlar "nefes" etkinliğinde buluştu
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilk kez "Denizli nefes alıyor" adlı etkinlik düzenledi.

        Hafta sonu Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilen programa nefes koçu Neslihan Ünver ile Büyükşehir Belediyesi nefes ve farkındalık eğitmeni Nejla Özhan katıldı.

        Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte nefesin tanımı, doğru nefes almanın faydaları, nefes teknikleri ve meditasyon konularında eğitim verildi.

        Renkli görüntülerin yaşandığı programa katılan kadınlar, Çamlık Parkı'nın doğal güzelliği ile nefes teknikleri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, bu güzel etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

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        #yerel haberler
        #denizli büyükşehir belediyesi
        #Nefes
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