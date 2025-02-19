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        Haberler Spor Diğer Kadınlar Sutopu Challenger Cup Final Four'un ev sahibi İstanbul! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Sutopu Challenger Cup Final Four'un ev sahibi İstanbul!

        European Aquatics, 2024/25 Kadınlar Sutopu Challenger Cup Final Four organizasyonunun, 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Galatasaray Zena Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleneeğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:41
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        Sutopu'nda Final Four'un ev sahibi İstanbul!
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        Sutopu'nda 2024/25 Kadınlar Challenger Cup Final Four (Dörtlü Final) organizasyonu Galatasaray Zena'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

        Bu prestijli kupayı kazanmak için mücadele edecek dört takım, İstanbul’un gözde spor tesislerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Türkiye’den Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir SK, Sırbistan’dan Vaterpolo Klub Vojvodina ve Hırvatistan’dan ZAVK Mladost, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

        Merakla beklenen açılış gününde, son şampiyon İzmir Büyükşehir SK, ZAVK Mladost ile karşılaşırken, Galatasaray Zena, Vojvodina ile altın madalya maçına çıkma hakkı için mücadele edecek.

        Aralık ayında gerçekleştirilen 2. Eleme Turu’nda, İzmir ve Galatasaray, İstanbul'da düzenlenen turnuvada ilk iki sırayı alarak Final Four’a yükseldi. Vojvodina ve Mladost ise Novi Sad, Sırbistan’daki eleme grubunu ilk iki sırada tamamlayarak bu aşamaya ulaştı.

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