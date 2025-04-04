Kadınlarda felç riski, erkeklere göre daha yüksek

Fiziksel Tıp ve Robotik Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, kadınların felç geçirme ve felçten sonra engelli kalma olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu belirterek, "Felç geçiren kadınlar, yemek yeme, giyinme, bakım konularında erkeklerden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyor. Kadınların felçten sonraki depresyon oranı da erkeklere göre daha fazla" dedi.

Doç. Dr. Çorum, kadınlarda felç geçirme riskinin erkeklerden daha yüksek olmasının 6 nedenini anlattı:

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon felç için büyük bir risktir ve kadınların tansiyon ortalaması erkeklere göre daha yüksektir. Yüksek tansiyon kan damarlarına zarar verir. Damarların daha sert ve dar hale gelmesine sebep olur. Bu durum pıhtı oluşmasına ve oluşan pıhtının beyne gitmesine ya da beyni besleyen damarları tıkamasına yol açarak felce neden olabilir.

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ÜREME

Kadınlar üremeyle ilgili faktörler nedeniyle erkeklerden daha yüksek felç riskine sahiptir. Özellikle, oral kontraseptifler, gebelik ve menopoz sonrası hormon tedavisi, kadınların felç riskini artırabilir. Hamileyken gebelik zehirlenmesi veya gebelik diyabeti geliştiren kadınların felç riski daha yüksek.

HORMONAL İLAÇLAR Kadınlarda, özellikle sigara içiyorlarsa doğum kontrol hapları almak risklerini artırabilir. Menopoz sırasında kadınlarda hormon replasman tedavisi, kan pıhtılarına neden olabileceği ve kan basıncını artırabileceği için felç riskini de zaman içinde artırabilir. KALP SORUNU Atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı), 75 yaş üstü kadınlarda inme riskini artırır. Atriyal fibrilasyon, kalbin düzensiz ve genellikle çok hızlı atmasına neden olan ritim bozukluğudur. Bu düzensiz süreç kan pıhtılarına ve felce yol açabilir. REKLAM MİGREN Migren, özellikle sigara içen veya doğum kontrol hapı kullanan genç kadınlarda iskemik inme ile ilişkilidir. Migren sırasında beyin damarlarında geçici daralmalar ve genişlemeler meydana gelir. Bu değişiklikler, beyne yeterli kanın gitmesini engelleyebilir ve bu da tıpkı felçte olduğu gibi, beyin dokusunda hasara neden olabilir. UZUN YAŞAM Kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşarlar. İnme riski yaşla birlikte arttığından, kadınların yaşamları boyunca inme ile karşılaşma ihtimali daha yüksektir. Özellikle 85 yaş üstü kadınlar çok daha fazla risk altındadır.