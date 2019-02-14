Sperm ve yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan embriyonun normalde yerleşmesi gereken yer olan rahmin içi yerine rahmin dışına yerleşmesine,“dış gebelik” adı veriliyor. Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Yaprak Asma, “Dış gebeliklerin yüzde 90’ı fallop tüplerinde oluşurken, seyrek olarak; Rahim ağzında (yüzde1),karın içinde (yüzde 1),yumurtalıklarda (yüzde1-3) ve eski sezaryen dikiş yerinde de (yüzde 1) yerleşebiliyor”diyor. Dış gebelik ve normal gebeliğin birlikte olduğu nadir durumlar da bulunuyor. Örneğin tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda bu oranın 1/100 olduğu belirtiliyor.

35 YAŞIN ÜSTÜNDE VE SİGARA İÇENLERDE RİSK ARTIYOR

Dış gebelik geçiren hastaların yarısında tespit edilmiş bir risk bulunmuyor. Önceden geçirilmiş dış gebelik öyküsü olan kişilerin sonraki gebeliklerinde dış gebelik açısından risk taşıdıkları belirtiliyor. Tüpleri etkileyen geçirilmiş enfeksiyon öyküsü olanlarda da dış gebelik riskinin artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. Tüplerdeki hastalık nedeniyle gebeliğin oluşmadığı ve bu nedenle kısırlık tedavisinin gerekli olduğu hastalar ile 35 yaşın üstünde olan ve sigara içenlerde de dış gebelik riski artıyor.

KARIN AĞRISI VE KANAMANIZ VARSA

Adet gecikmesi, gebelik şüphesi, karın ağrısı ve kanama gibi şikayetlerde hekime başvurulması gerekiyor. Jinekolojik muayene ve ultrason tanıya yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra aralıklı olarak bakılan kanda gebelik testi (b hcg) değerleri de tanı konmasını kolaylaştırıyor. Dış gebelik, bildirilen tüm gebeliklerin yüzde 2’ sini oluşturuyor. Yapılan çalışmalarda acil servise; Kanama ve karın ağrısı şikayetleri ile başvuran gebe kadınların yüzde18’ inde dış gebelik tespit edildiği belirtiliyor.Toplumda dış gebelik görülme oranı oldukça düşük olmasına rağmen geç tanı konmuş ve tedavi edilememiş dış gebelikler annenin hayatını tehlikeye atabiliyor.

İLAÇ TEDAVİSİ Mİ CERRAHİ Mİ?

İlaç tedavisi ve cerrahi (ameliyat) tedavi alternatifleri mevcut olsa da hastanın genel durumu, tetkikleri ve ultrason bulguları birlikte değerlendirildiğinde hastaya uygulanacak tedavinin ilaç mı yoksa cerrahi mi olacağına karar verileceği belirtiliyor.