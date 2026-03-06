Kadınların güçlendirilmesi için yeni adımlar

Türkiye'de güzellik sektöründe faaliyet gösteren L'Oréal Türkiye, 40. yılını geride bırakırken odağına yalnızca sektörün büyümesini değil, kadınların güçlendirilmesini de alan bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Şirketin değerlendirmelerine göre küresel güzellik pazarı yüz milyarlarca euro büyüklüğe ulaşırken Türkiye pazarı da hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. Artan dijitalleşme, değişen tüketici davranışları ve genç nüfusun etkisiyle sektörün önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor.

L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Mariani, Türkiye’nin bölge açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek güzellik sektörünün yalnızca ekonomik bir alan olmadığını, aynı zamanda inovasyonu teşvik eden ve tüketicilere güç veren bir ekosistem olduğunu söyledi.

L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Mariani

Mariani'ye göre dijital teknolojiler ve yeni tüketici alışkanlıkları, sektörde dönüşümü hızlandıran başlıca faktörler arasında.

DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİ KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bu dönüşümün önemli başlıklarından biri de kadınların güçlendirilmesi. Özellikle teknoloji ve dijital dönüşüm alanında kadınların daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Uluslararası veriler, dijital dönüşümün herkes için eşit ilerlemediğini ortaya koydu. OECD verilerine göre Türkiye'de 55–64 yaş grubunda kadınlar ile erkekler arasındaki istihdam farkı birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Bu tablo, kadınların özellikle ileri yaşlarda iş gücüne katılımında daha fazla destek mekanizmasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Bu kapsamda geliştirilen 50+ Tekno Kadın Guru Programı, kadınların dijital becerilerini güçlendirmeyi ve teknolojiyle üretmeye devam etmelerini hedefliyor.

Yapay zeka araçları, dijital içerik üretimi, e-ticaret ve finansal okuryazarlık gibi başlıklarda verilen eğitimlerle özellikle 50 yaş ve üzeri kadınların dijital ekonomide daha aktif rol alması amaçlanıyor.

"YALNIZCA SOSYAL SORUMLULUK BAŞLIĞI OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

L'Oreal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu ise kadınların güçlendirilmesinin yalnızca bir sosyal sorumluluk başlığı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

8 Mart'ın yalnızca bir farkındalık günü olmadığını vurgulayan Tanrıkulu, olarak değil; "Önce İnsan" yaklaşımının ve kadınların hayatın her alanında güçlenmesini destekleyen uzun soluklu "Eşlikçi" rolünün güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti.

L'Oreal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri

İrem Karaoda Tanrıkulu

Tanrıkulu'na göre kadınların liderlikten bilime, teknolojiden toplumsal yaşama kadar farklı alanlarda desteklenmesi uzun vadeli ve stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle kurum içinde eşit temsilin güçlendirilmesi, bilim alanındaki kadınların desteklenmesi ve farklı yaş gruplarına yönelik programların geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre kadınların teknolojiye erişiminin artırılması ve farklı yaş gruplarının üretim süreçlerine dahil edilmesi, dijital dönüşümün daha kapsayıcı hale gelmesi açısından kritik önem taşıyor. Kuşaklar arası öğrenme ve mentorluk modelleri de bu süreçte deneyim ve bilgi paylaşımını güçlendiren araçlar arasında değerlendiriliyor.