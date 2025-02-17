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        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazanın kaçıncı günü Kadir Gecesidir, hangi güne denk geliyor?

        Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayının kaçıncı günü Kadir Gecesidir?

        Kadir Gecesi, İslam'ın en faziletli gecesi olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on gününde yer alır. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilmeye başlandığı gece olarak büyük bir manevi öneme sahiptir. Kadir Gecesi'nin özellikle ibadetlerle geçirilmesi, dua edilmesi, Kur'an okunması ve Allah'a yönelerek af dilenmesi tavsiye edilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:56
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        Kadir Gecesi, İslam dünyasında en mübarek gece olarak kabul edilen, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir. Kadir Gecesi, dua ve ibadetlerin kabul olduğu, af ve bağışlanma dileklerinin önemli olduğu bir zaman dilimidir. Müslümanlar, bu geceyi Allah’a yakınlaşmak, geçmiş günahlarının affedilmesi için dua etmek, Kur'an okumak ve namaz kılmakla değerlendirir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

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        2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi, Diyanet İşleri takvimine göre; 26 Mart 2025 Çarşamba günü iddrak edilecek.

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        KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

        Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

        Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

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        Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

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        Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

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