NAMAZDA OKUNABİLECEK SURELER

Kadir gecesi namazında Kur’an-ı Kerim’den herhangi bir sure okunabilir. Ancak bu gecede bazı surelerin daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Bunlar arasında özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi yer alıyor.

İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca namazın yanı sıra dua etmek, zikir çekmek ve Kur’an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerle gecenin ihya edilmesini tavsiye ediyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanılıyor.