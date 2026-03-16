        Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazı kılınışı, rekat sayısı, okunacak dualar ve sureler

        Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir?

        Ramazan ayının son günlerine girilirken İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen birçok kişi Kadir gecesi namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ve nasıl niyet edildiğini merak ediyor. İşte Kadir gecesi namazının kılınışı ve namaz sırasında okunabilecek sureler…

        Giriş: 16.03.2026 - 02:00 Güncelleme:
        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesini gelmesiyle, bu mübarek gecede yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, Kadir gecesini dua, zikir ve namazla geçirmek isterken özellikle Kadir gecesi namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ve nasıl niyet edildiği merak ediliyor. Peki, Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte Kadir gecesi namazının kılınışı…

        KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        - Kadir gecesi namazı, diğer nafile namazlar gibi kılınır. Genel olarak şu şekilde eda edilir:

        - Niyet edilir.

        - Tekbir alınarak namaza başlanır.

        - Her rekatta Fatiha suresi okunur ve ardından Kur’an’dan bir sure eklenir.

        - Rükû ve secdeler yapılarak rekat tamamlanır.

        - İki rekatın sonunda oturularak tahiyyat, salavat ve dualar okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır.

        KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

        Kadir gecesinde kılınabilecek özel bir farz namaz bulunmuyor. Bu gece genellikle nafile namaz kılınarak ihya ediliyor. İslam alimleri, Kadir gecesinde 2 rekat veya 4 rekat halinde nafile namaz kılınabileceğini ifade ediyor. Kişi dilerse gece boyunca farklı zamanlarda nafile namazlar kılarak ibadetini sürdürebilir.

        KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Kadir gecesi namazı kılarken niyet şu şekilde yapılabilir:

        “Niyet ettim Allah rızası için Kadir gecesi namazı kılmaya.”

        Niyet kalpten yapılabileceği gibi dil ile de ifade edilebilir.

        NAMAZDA OKUNABİLECEK SURELER

        Kadir gecesi namazında Kur’an-ı Kerim’den herhangi bir sure okunabilir. Ancak bu gecede bazı surelerin daha sık tercih edildiği belirtiliyor. Bunlar arasında özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi yer alıyor.

        İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca namazın yanı sıra dua etmek, zikir çekmek ve Kur’an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerle gecenin ihya edilmesini tavsiye ediyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanılıyor.

