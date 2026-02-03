Kadir Gecesi ne zaman? 2026 Ramazan takvimine göre Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayına geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak ediliyor. Ramazan'ın 27.günü olarak kabul edilen bu gecede, Peygamber Efendimize ilk vahiy gelerek Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirilmeye başlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, yapılacak ibadetler neler? İşte tüm detaylar...
Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. Müslümanların nafile namazları kılarak bolca tövbe ettiği bu mübarek gecede, Kur’an-ı Kerim’in “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” ilk ayetinin Hz. Muhammed’e vahiy olarak indirildiğine inanılır. Ramazan Ayının 27.gecesi olarak belirlenen Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği, Diyanet 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu kapsamda “2026 Kadir Gecesi ne zaman, önemi ve faziletleri neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi’nde, Allah tarafından görevlendirilen vahiy meleği Cebrâil, 610 yılında Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda, 40 yaşındaki Hz. Muhammed’e gelerek Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini indirmeye başlamıştır.
İlk vahiy olan “Oku!” (Alak Suresi’nin ilk ayetleri) bu gecede indirildi. Allah, Kur’an-ı Kerim’de, Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.
Bakara Suresi’nin 185. ayetinde ise Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği açıkça ifade ediliyor. Bu kapsamda Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gününde idrak ediliyor.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Hz. Muhammed, Müslümanlara Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son 10 günü içerisinde, özellikle tek gecelerde aramalarını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye doğrultusunda İslam dünyasında Ramazan’ın 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor.
Buna göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER
Müslümanlar için Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı bir gece olarak kabul edilir. Bu gecede duaların kabul olacağına, gönülden geçen iyi niyet ve temennilerin karşılık bulacağına inanılır. Kadir Gecesi’nde indirilen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olması nedeniyle, bu gecede Kur’an okumaya çok kıymetlidir.
Bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler şöyle:
- Kaza ve nafile namazları kılınır.
- Allah ve Hz. Muhammed için dualar okunur.
- Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir, dualar edilir.
- Bolca salat-u selam getirilir.
- Tefekkür edilir, günahlar için af istenir.
- Zikir çekilir, dua edilir.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Kadir Gecesi, Allah’a inanan Müslümanlar için güneş doğana kadar huzur, selamet, bereket ve lütufları ihsan eder. Bu gece, imsak vaktine kadar esenlik ve hikmetlerle dolu bir gecedir.
Kadir Gecesi’nde içtenlikle ve temiz niyetle yapılan ibadetlerin kabul edileceğine inanılır. Bu gecenin kesin bir tarihle bildirilmemesindeki hikmetin de, taşıdığı bu büyük değerden kaynaklandığı kabul edilir. Kadir Gecesi’ne ulaşma ve bu mübarek gecenin sevabına nail olma umuduyla Müslümanlar, Ramazan ayının son 10 gününü ibadet ve tefekkürle en iyi şekilde değerlendirmelidir.
Kadir Gecesi aynı zamanda bütün Melaikei kiram Cebrail (a.s) beraber yeryüzüne, insanlık arasına; rahmet huzur ve bereket dağıtmak üzere inerler. Kur’anı-ı Kerim “ Onda Melekler ve Ruh (Cebrail a.s.) Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner” (Kadir suresi ,4 ) buyuruyor.
Yüce Mevla yine Kadir suresinde; ”O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Rahmet, bereket, huzur, mutluluk ve insanların bahşedildiği gecedir” (Kadir suresi/5) buyurmaktadır.
Peygamberimiz (s.a.s) “Kim Kadir gecesini fırsat bilir kendini affettirmeye çalışarak geceyi ihya ederse günahları affedilmiş olarak gecenin sabahına çıkar” (Buhari,4;235) buyurmuştur.