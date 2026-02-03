KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Kadir Gecesi, Allah’a inanan Müslümanlar için güneş doğana kadar huzur, selamet, bereket ve lütufları ihsan eder. Bu gece, imsak vaktine kadar esenlik ve hikmetlerle dolu bir gecedir.

Kadir Gecesi’nde içtenlikle ve temiz niyetle yapılan ibadetlerin kabul edileceğine inanılır. Bu gecenin kesin bir tarihle bildirilmemesindeki hikmetin de, taşıdığı bu büyük değerden kaynaklandığı kabul edilir. Kadir Gecesi’ne ulaşma ve bu mübarek gecenin sevabına nail olma umuduyla Müslümanlar, Ramazan ayının son 10 gününü ibadet ve tefekkürle en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Kadir Gecesi aynı zamanda bütün Melaikei kiram Cebrail (a.s) beraber yeryüzüne, insanlık arasına; rahmet huzur ve bereket dağıtmak üzere inerler. Kur’anı-ı Kerim “ Onda Melekler ve Ruh (Cebrail a.s.) Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner” (Kadir suresi ,4 ) buyuruyor.

Yüce Mevla yine Kadir suresinde; ”O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Rahmet, bereket, huzur, mutluluk ve insanların bahşedildiği gecedir” (Kadir suresi/5) buyurmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.s) “Kim Kadir gecesini fırsat bilir kendini affettirmeye çalışarak geceyi ihya ederse günahları affedilmiş olarak gecenin sabahına çıkar” (Buhari,4;235) buyurmuştur.