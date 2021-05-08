Kadir Gecesi ibadetleri ve Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler merak konusu oldu. Ramazan ayının 26. gecesi Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olması sebebiyle kandil kabul ediliyor. Mübarek Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılan Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Kadir gecesinde nasıl tesbih çekilir?

KADİR GECESİNDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:

Kadir gecesi namazının 1'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr."

Kadir gecesi namazının 2'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

Kadir gecesi namazının 3'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

Kadir gecesi namazının 4'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf, okunur.

Namazdan sonra:

1 defa:

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu Kadir Gecesi Duası okunup, sonra duâ yapılır:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır.

Ayrıca Kadir Gecesi'nde Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası çekilen tesbihler de çekilmeye devam edilebilir.

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.