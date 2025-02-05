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        Haberler Magazin Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

        Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:46
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        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
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        Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

        Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, iş insanı Mithat Erdem ziyaret etti.

        Kadir İnanır, tedavisi için belli aralıklarla hastaneye gidiyor.

        Mithat Erdem, birlikte yer aldıkları fotoğraflarını; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" mesajıyla paylaştı.

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