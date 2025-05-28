Kadir İnanır'ın yeğeninin kızı Öykü Arıcı, Burkay Yalnız'la evleniyor

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın meslektaşı da olan yeğeni Levent İnanır ile birçok dizide rol alan Neslihan Acar, 1995'te evlenmiş ancak bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu evlilikten Öykü Arıca adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Öykü Arıcı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi rapçi Burkay Yalnız ile evlilik kararı aldı. 'Ağaçkakan' lakabıyla tanınan Burkay Yalnız’la Arıcı’nın yakın zamanda nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Fotoğraflar: Instagram