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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın yeğeninin kızı Öykü Arıcı, Burkay Yalnız'la evleniyor - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın yeğeninin kızı Öykü Arıcı, Burkay Yalnız'la evleniyor

        Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır ile oyuncu Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıcı, 'Ağaçkakan' lakaplı rapçi Burkay Yalnız'la dünya evine girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:57
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        Kadir İnanır'ın yeğeninin kızı evleniyor
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        Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın meslektaşı da olan yeğeni Levent İnanır ile birçok dizide rol alan Neslihan Acar, 1995'te evlenmiş ancak bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu evlilikten Öykü Arıca adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Öykü Arıcı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi rapçi Burkay Yalnız ile evlilik kararı aldı. 'Ağaçkakan' lakabıyla tanınan Burkay Yalnız’la Arıcı’nın yakın zamanda nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burkay Yalnız
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