Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kadir-Kandil Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı | 16 Mart 2026 Kadir Gecesinde okunacak Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği dua

        Kadir Gecesinde hangi dua okunur? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı

        Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesinin gelmesiyle, bu mübarek gecede okunacak dualar da merak konusu oluyor. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gecede Müslümanlar dua, zikir ve ibadetle vakit geçirmeye özen gösteriyor. Özellikle Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen dua, hem okunuşu hem de anlamı ile araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi duası nedir, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 02:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek gecede okunacak dualar da gündeme geliyor. Müslümanlar, Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen duanın Arapça yazılışını, okunuşunu ve Türkçe anlamını araştırıyor. İşte Kadir gecesinde okunabilecek dua ve anlamı…

        2

        KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU

        Kadir gecesinde okunması en çok tavsiye edilen dua, Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:

        “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”

        KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

        اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

        3

        KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

        “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”

        4

        KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

        İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca bu duanın sıkça okunmasını tavsiye ediyor. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, salavat getirmek ve istiğfar etmek de bu gecede yapılabilecek ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar, bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanarak geceyi dua ve ibadetle geçirmeye çalışıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber