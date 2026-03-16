Kadir Gecesinde hangi dua okunur? İşte Kadir Gecesi duası okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı
Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesinin gelmesiyle, bu mübarek gecede okunacak dualar da merak konusu oluyor. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu gecede Müslümanlar dua, zikir ve ibadetle vakit geçirmeye özen gösteriyor. Özellikle Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen dua, hem okunuşu hem de anlamı ile araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi duası nedir, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nasıl?
İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek gecede okunacak dualar da gündeme geliyor. Müslümanlar, Kadir gecesinde okunması tavsiye edilen duanın Arapça yazılışını, okunuşunu ve Türkçe anlamını araştırıyor. İşte Kadir gecesinde okunabilecek dua ve anlamı…
KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU
Kadir gecesinde okunması en çok tavsiye edilen dua, Hz. Muhammed'in öğrettiği şu duadır:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.”
KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA YAZILIŞI
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”
KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?
İslam alimleri, Kadir Gecesi boyunca bu duanın sıkça okunmasını tavsiye ediyor. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, salavat getirmek ve istiğfar etmek de bu gecede yapılabilecek ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar, bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin büyük sevap kazandıracağına inanarak geceyi dua ve ibadetle geçirmeye çalışıyor.