Kadir Özkaya yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya’nın 4 yıldır sürdürdüğü Başkanvekililiği görevi 4 Nisan’da sona erecekti. Bu nedenle AYM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Özkaya tek aday olarak girdiği seçimde tüm üyelerin oyunu alarak; yeniden AYM Başkanvekili seçildi. Özkaya, 12 yıllık AYM üyeliğinin görev sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar bu görevini sürdürecek.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 22/12/2014 tarihinde göreve başladı. 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirdi. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunuyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. Özkaya, Başkanvekili ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürütüyordu.