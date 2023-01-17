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Haberler Gündem Eğitim Tarih Kadisiye Savaşı Kısaca Özeti, Tarihi ve Önemi: Kadisiye Savaşı Nedenleri ile Sonuçları Nelerdir?
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Kadisiye Savaşı kısaca özeti, tarihi ve önemi: Kadisiye Savaşı nedenleri ile sonuçları nelerdir?

İslam tarihinin en önemli zaferlerinden birisi olan Kadisiye Savaşı; Müslümanlara büyük bir moral üstünlük sağlayan bir savaştır. İran’ın kapılarını Müslümanlara açan ve İran’ın fethedilmesinin önündeki tüm engelleri kaldıran Kadisiye Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kadisiye Savaşı Kısaca Özeti, Tarihi ve Önemi: Kadisiye Savaşı Nedenleri ile Sonuçları Nelerdir?
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İslamiyet’in yayılmasına yaptığı etki açısından İslam tarihi için önemli dönüm noktalarından biri olarak görülen Kadisiye Savaşı nerede yapıldı? Kadisiye Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kadisiye Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

İslam dünyası için Kuzey Irak ve İran coğrafyasının kapılarını açan Kadisiye Savaşı; İslam orduları ile Sasaniler arasındaki gerçekleşmiştir. Hz. Ömer’in halifeliği esnasında yaşanan Kadisiye Savaşı tarihi 20 Kasım 636’dır.

Kadisiye Savaşı Nerede Olmuştur?

İslam orduları ile Sasanileri karşı karşıya getiren Kadisiye Savaşı; Küfe yakınlarında bulunan ve Sasaniler için önemli bir sınır şehri olan Kadisiye şehrinde gerçekleşmiştir.

Kadisiye Savaşı Nedenleri

636 senesinde gerçekleşen Kadisiye Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İslam ordularına karşı Büveyb Savaşı’nı kaybeden Sasanilerin başkentleri Medain’i tehdit altında görmeleri.
  • Sasani tahtına geçen III. Yezdicerd’in İslam Devleti ile olan sınırlarına asker konuşlandırması.
  • İslam Devleti’nin İslamiyet’i geniş coğrafyalara yaymak istemesi.

Kadisiye Savaşı Özeti

Sasanilerle yaşanan mücadelelerde İslam orduları 634 yılında gerçekleşen Köprü Savaşı’nı kaybetmiş ancak bir yıl sonra gerçekleşen Büveyb Savaşı’nda Sasanilere ağır bir yenilgi tattırmıştı. Savaş alanında bu gelişmelerin yaşandığı sırada ise Sasani İmparatorluğu büyük bir iç karışıklık içindeydi. İslam orduları ile Sasaniler arasında yaşanan Büveyb Savaşı’nın ardından, Sasani başkenti Medain’in de tehdit altında olduğunun farkına varan Sasaniler; devleti içinde bulunduğu buhrandan çıkarması amacıyla genç yaştaki III. Yezdicerd’i tahta geçirmişlerdir. Tahta geçen yeni imparatorun ilk işi, Müslüman tehlikesine karşılık sınırlara asker konuşlandırmak olmuştur.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Hz. Ömer büyük bir ordu kurarak, ordunun başında Sasaniler üzerine sefere çıkmak istemiştir fakat yapılan istişarelerin ardından kendisin Medine’de kalmasının daha doğru olacağına karar verilmiştir. Bunun üzerine Kadisiye Savaşı komutanı Sa’d b. Ebu Vakkas olmuştur.

Hz. Ömer’in emriyle, beraberindeki ordu ile birlikte Irak üzerine harekete geçen Sa’d b. Ebu Vakkas; yol üzerinde bulunan kabilelerin de katılmasıyla 630 yılının ilkbaharında Küfe yakınlarında bulunan Sasani şehri Kadisiye’ye varmıştır. Savaş başlamadan önce Yezdicerd’e bir heyet gönderen ve onu İslam’a davet eden Ebu Vakkas ret cevabı alınca her iki ordu da savaş düzenini almıştır.

Yaklaşık birkaç hafta süren küçük çatışmaların ardından 4 gün sürecek olan savaş başlamıştır. İlk gün; savaş meydanında ilk kez fil gören İslam orduları için zor geçse de ikinci gün toparlanmayı başarmışlar ve savaşın seyrini kendi lehlerine döndürmüşlerdir. Savaşın sonuna doğru Suriye’den gelen ve İslam ordularına katılan 6000 kişilik birlik ile iyice üstünlüğü ele alan Müslümanlar, Sasanilere ağır bir mağlubiyet yaşatmıştır.

Kadisiye Savaşı Sonuçları

İslam ordularının üstünlüğüyle sonuçlanan Kadisiye Savaşı sonuçları şu şekildedir:

  • Kadisiye Savaşı sonrasında Müslümanlar, aralarında İran Sancağı da bulunan çok sayıda ganimet ele geçirmişlerdir.
  • Sasani imparatoru Yezdicerd başkenti terk etmek zorunda kalmış ve Sasani başkenti olan Medain İslam orduları tarafından fethedilmiştir.
  • Sasani İmparatorluğu’nun dağılma süreci hız kazanmıştır.
  • Bu zaferle birlikte Irak’ın kapıları İslam dünyasına açılmış ve Kuzey Irak, İslam Devleti kontrolüne girmiştir.
  • Kadisiye Savaşı ile birlikte İran’ın fethedilmesine giden süreç başlamıştır.
  • Bu savaşta kazanılan zaferle birlikte İslam dünyası büyük bir moral üstünlüğüne sahip olmuştur.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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