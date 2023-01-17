İlk İslam Donanması Ne Zaman Kuruldu?

Mısır ve Suriye’deki Bizans döneminde kalan gemilerle birlikte, Fenike limanında yeniden üretilen gemilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ilk İslam donanması kurularak neresi fethedildi? İslam donanması ve bu donanmasın oluşturulması hakkında tüm bilgileri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İslam Donanması Hangi Halife Döneminde Oluşturulmuştur?

Tarihteki ilk İslam donanması, Halife Hz. Osman döneminde inşa edilmiştir. İslam Devleti’nin kara savaşlarında elde ettiği başarılarla birlikte sınırlarını genişletmesi, Bizans İmparatorluğu’nun deniz güçlerini sahaya sürmelerine neden olmuştu. Özellikle Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’de bulunan donanması, Müslümanların elinde bulunan Suriye’yi tehdit ediyordu.

Dönemin Şam Valisi olan Muaviye, yaşanan bu Bizans tehlikesi karşısında bir İslam donanması kurulması gerektiği ve Bizans’ın gerçekleştirdiği bu saldırıların ancak güçlü bir donanma ile bertaraf edilebileceği fikrindeydi.

Doğu Akdeniz’de önemli bir stratejik konuma sahip olan Kıbrıs’ın da fethedilmesi gerektiğini ve bunun için güçlü bir donanma gerektiğini düşünen Muaviye’nin bu fikirleri, dönemin halifesi Hz. Ömer tarafından reddedilmiştir. Hz. Ömer’in ardından halife olan Hz. Osman döneminde de bu fikirlerinde ısrarcı olan Muaviye, Hz. Osman’ı ikna etmeyi başarmış ve ilk İslam donanmasının inşası için ilk adımlar atılmıştır. Suriye ve Mısır’ın fethedilmesinin ardından ele geçen deniz gücüne, Fenike limanında inşa edilen yeni gemilerin de eklenmesiyle Hz. Osman döneminde tarihteki ilk İslam donanması oluşturulmuştur.