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İslam donanması hangi halife döneminde oluşturulmuştur? İlk İslam donanması ne zaman kuruldu?

İlk İslam donanması; Bizans İmparatorluğunun denizlerde olan üstünlüğünün engellenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Özellikle Müslümanların elinde olan Suriye ve çevresinin, Bizans filoları tarafından sürekli tehdit edilir konumda olması sebebiyle oluşturulan ilk İslam donanması ne zaman kuruldu? İslam Devleti’nin Şam Valisi olan Muaviye’nin çabalarıyla oluşturulan İslam donanması hangi halife döneminde oluşturulmuştur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İslam Donanması Hangi Halife Döneminde Oluşturulmuştur? İlk İslam Donanması Ne Zaman Kuruldu?
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Mısır ve Suriye’deki Bizans döneminde kalan gemilerle birlikte, Fenike limanında yeniden üretilen gemilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ilk İslam donanması kurularak neresi fethedildi? İslam donanması ve bu donanmasın oluşturulması hakkında tüm bilgileri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İslam Donanması Hangi Halife Döneminde Oluşturulmuştur?

Tarihteki ilk İslam donanması, Halife Hz. Osman döneminde inşa edilmiştir. İslam Devleti’nin kara savaşlarında elde ettiği başarılarla birlikte sınırlarını genişletmesi, Bizans İmparatorluğu’nun deniz güçlerini sahaya sürmelerine neden olmuştu. Özellikle Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’de bulunan donanması, Müslümanların elinde bulunan Suriye’yi tehdit ediyordu.

Dönemin Şam Valisi olan Muaviye, yaşanan bu Bizans tehlikesi karşısında bir İslam donanması kurulması gerektiği ve Bizans’ın gerçekleştirdiği bu saldırıların ancak güçlü bir donanma ile bertaraf edilebileceği fikrindeydi.

Doğu Akdeniz’de önemli bir stratejik konuma sahip olan Kıbrıs’ın da fethedilmesi gerektiğini ve bunun için güçlü bir donanma gerektiğini düşünen Muaviye’nin bu fikirleri, dönemin halifesi Hz. Ömer tarafından reddedilmiştir. Hz. Ömer’in ardından halife olan Hz. Osman döneminde de bu fikirlerinde ısrarcı olan Muaviye, Hz. Osman’ı ikna etmeyi başarmış ve ilk İslam donanmasının inşası için ilk adımlar atılmıştır. Suriye ve Mısır’ın fethedilmesinin ardından ele geçen deniz gücüne, Fenike limanında inşa edilen yeni gemilerin de eklenmesiyle Hz. Osman döneminde tarihteki ilk İslam donanması oluşturulmuştur.

İlk İslam Donanması Ne Zaman Kuruldu?

Hz. Osman döneminde kurulan ilk İslam donanmasının kaç yılında kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Donanmanın kurulmasının ardından gerçekleştirilen ilk seferin 649 yılındaki Kıbrıs Seferi olduğu düşünüldüğünde, ilk İslam donanmasının bu tarihlerde kurulmuş olabileceğini söylemek isabetli olacaktır.

İlk İslam Donanması ile Fethedilen Yerler

Konuya ilgi duyanlar arasından akla gelen ilk soru, ilk İslam donanması kurularak neresi fethedildi sorusudur. İslam Devleti’nin oluşturduğu donanmanın Akdeniz’e indirilmesinin ardından, fethedilen en önemli yerlerden bir tanesi Kıbrıs’tır. Halife Hz. Osman’dan Kıbrıs seferi için izin alan Şam Valisi Muaviye Kıbrıs’ı fethetmek için harekete geçmiş ve 649 yılında Kıbrıs fethedilmiştir.

Kıbrıs’ın fethinin ardından da Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam eden İslam donanması Suriye’nin açıklarında yer alan Arvad Kalesini de fethetmiştir.

654 yılında İslam donanması tarafından fethedilen bir diğer önemli yer ise Rodos’tur. 658 yılına kadar İslam Devleti’nin kontrolü altında kalmış olan adadan, hatırı sayılır miktarda ganimet de elde edilmiştir.

Hz. Osman döneminde gerçekleşmiş bir diğer önemli hadise de 655 yılında yaşanan Zatüssavari Savaşı’dır. İslam donanması ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen bu savaş, Müslümanların Doğu Akdeniz’de gerçekleştirmiş olduğu fetihlerin, Bizans’a yaşattığı kayıplar sebebiyle olmuştur. İslam donanması karşısında Akdeniz’deki üstünlüğünü kaybeden Bizans İmparatorluğu harekete geçmiş ve yaklaşık 1000 parçadan oluşan donanmasını Akdeniz’e göndermiştir. Bizans donanmasının harekete geçtiğini öğrenen Hz. Osman ise Şam ve Mısır valilerine haber göndermiş ve Bizans filolarına karşı koyacak büyüklükte bir donanmayı hazır etmelerini emretmiştir.

655 yılında Likya açıklarında iki donanmayı karşı karşıya getiren Zatüssavarı Muharebesi, İslam donanmalarının üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 700 kadar Bizans askerinin öldüğü bu savaşta, Bizans İmparatoru’nun oğlu II. Konstantin de yaralanmış ve kaçarak Sicilya’ya sığınmak zorunda kalmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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