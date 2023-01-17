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İlk İslam parası ne zaman bastırılmıştır? İlk İslam parası hangi devlet döneminde bastırıldı?

Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasında en çok kullanılan araçlardan bir tanesi olan para; İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren Müslümanlar tarafından da kullanılmıştır. Devrin önemli ticaret güzergâhlarında yaşamakta olan Müslümanlar, gerçekleştirdikleri ticaretlerde fethettikleri bölgelerde kullanılan para birimlerini kullanmışlardır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İlk İslam Parası Ne Zaman Bastırılmıştır? İlk İslam Parası Hangi Devlet Döneminde Bastırıldı?
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Gerek Hz. Muhammed gerekse de Dört Halife döneminde altın paralar Müslümanlar tarafından kullanılmaktaydı. Peki, İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan paralardan sonra gelen ilk İslam parası hangi halife tarafından bastırıldı? İşte, tüm detaylar…

İlk İslam Parası Ne Zaman Bastırıldı?

Arap Yarımadasında İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılmasının ardından Müslümanlar, fethettikleri bölgelerdeki ölçü ve para birimlerini alarak kendi aralarındaki ticarette aktif olarak kullanmıştır. Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde Bizans İmparatorluğu’na ait olan altın paralar, Sasani İmparatorluğu’ndan intikal eden ve dirhem adı verilen gümüş paralar ticarette değiş tokuş aracı olarak kullanılmıştır. İslam dünyasının kendine ait ilk altın parası ise Emeviler Devleti döneminde basılmıştır.

İlk İslam Parası Hangi Devlet Bastırdı?

İslam dünyasının ilk altın parası 685 ile 705 yılları arasında hüküm sürmüş olan Emeviler Devleti tarafından bastırılmıştır. Dinar adı verilen ve 691 yılında bastırılan bu altın paraların her iki yüzünde de “Allah’tan başka tanrı yoktur” manasına gelen Kelime-i Tevhid yer almıştır.

693 yılına gelindiğinde bir altın parayı daha tedavüle sokan Emeviler Devleti; bu yeni altın paraları da Arap dünyasına ait sembollerle bezemişlerdir. Ortaya çıkan bu paralardan sonra halen daha dolaşımda olan ve Bizans İmparatorluğu’na ait olan atın paralar eritilmiş ve elde edilen altınlardan İslam dünyasının yeni paraları basılmaya başlanmıştır.

Gerçekleşen bu para reformu ile birlikte 20 yıl gibi kısa bir süre içinde, Emevilerin hüküm sürdüğü coğrafyalarda bu paralar dolaşıma girmiş ve Emevi ülkesinde tek bir para birimi kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde sahteciliğin önüne geçmek için çok sıkı kanunlar çıkartılmış ve paraları basmakla görevli olan darphaneler sıkı kontrollere tabi tutulmuştur.

İlk İslam Parası Hangi Halife Döneminde Basıldı?

İslam dünyasının ilk altın parasının Emeviler döneminde basıldığından yukarıda bahsetmiştik. Peki, basılan bu ilk İslam parası hangi halife döneminde basıldı? Dinar adı verilen bu altın paraların basılmasını emreden halife Abdülmelik bin Mervan’dır. O sıralar tedavülde olan ve ticarette sıklıkla kullanılan Bizans İmparatorluğu’na ait altın paraları, Arap dünyası ve Emevi ekonomisi için büyük bir tehdit olarak gören Abdülmelik bin Mervan, İslam dünyasının bu ilk parasını bastırmıştır.

Dinar adı verilen altın paraları Dımaşk’ta; gümüş sikkeleri ise farklı şehirlerde bastıran Abdülmelik bin Mervan, para basılmasını da sıkı kurallara bağlamıştır. Basılan bu paraların ağırlıkları, Hz. Muhammed dönemindeki paralara uygun olarak basılmış ve bu şekilde Peygamberin sünnetine uyulmasına özen gösterilmiştir. Bunun yanında altın dinarların 4,25 gram ağırlığında olması da dikkat edilen önemli hususlardan bir tanesidir.

Bizans İmparatorluğu’na ait olan paraların tedavülden kalkması ile Bizans’a karşı ekonomik ve siyasi bir mesaj vermiş olan Abdülmelik bin Mervan, aynı zamanda ülkesinde Bizans parası tekeline de son vermiştir. İslam dünyasının kendine ait ortak bir parayı kullanmaya başlamasının ekonominin yanında başka birtakım artıları da olmuş ve İslam dünyası önemli bir kültürel-siyasi birliğe imza atmıştır.

Gerçekleşen bu atılımla birlikte Abdülmelik bin Mervan dönemi, Emevilerin büyük bir imparatorluğa dönüşmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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