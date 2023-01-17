Gerek Hz. Muhammed gerekse de Dört Halife döneminde altın paralar Müslümanlar tarafından kullanılmaktaydı. Peki, İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan paralardan sonra gelen ilk İslam parası hangi halife tarafından bastırıldı? İşte, tüm detaylar…

İlk İslam Parası Ne Zaman Bastırıldı?

Arap Yarımadasında İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılmasının ardından Müslümanlar, fethettikleri bölgelerdeki ölçü ve para birimlerini alarak kendi aralarındaki ticarette aktif olarak kullanmıştır. Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde Bizans İmparatorluğu’na ait olan altın paralar, Sasani İmparatorluğu’ndan intikal eden ve dirhem adı verilen gümüş paralar ticarette değiş tokuş aracı olarak kullanılmıştır. İslam dünyasının kendine ait ilk altın parası ise Emeviler Devleti döneminde basılmıştır.

İlk İslam Parası Hangi Devlet Bastırdı?

İslam dünyasının ilk altın parası 685 ile 705 yılları arasında hüküm sürmüş olan Emeviler Devleti tarafından bastırılmıştır. Dinar adı verilen ve 691 yılında bastırılan bu altın paraların her iki yüzünde de “Allah’tan başka tanrı yoktur” manasına gelen Kelime-i Tevhid yer almıştır.

693 yılına gelindiğinde bir altın parayı daha tedavüle sokan Emeviler Devleti; bu yeni altın paraları da Arap dünyasına ait sembollerle bezemişlerdir. Ortaya çıkan bu paralardan sonra halen daha dolaşımda olan ve Bizans İmparatorluğu’na ait olan atın paralar eritilmiş ve elde edilen altınlardan İslam dünyasının yeni paraları basılmaya başlanmıştır.