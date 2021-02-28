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Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathane) ve kafeler açılıyor mu? YERİNDE KARAR

Kafeler açılacak mı? Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Sorusu yeme-içme sektöründe çalışan milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1 Mart'ta normalleşme başlıyor" açıklaması 'Kafeler açılıyor mu?' Sorusunu akıllara getirdi. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu? İşte son dakika açıklamalar...

Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathane) ve kafeler açılıyor mu? YERİNDE KARAR

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

KAFE VE RESTORANLARIN HANGİ KOŞULLARDA AÇILMASI BEKLENİYOR?

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.

Ayrıca restoranlarda alınacak önlemlerle ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü maddeleri sıraladı.

- Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak. Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek. Kapasiteyi aşaması durumunda müşteri içeri alınmayacak.

- Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

- Her masada hijyen ürünleri olacak. Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

- Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.

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