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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart yeni koronavirüs kararları

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş adımı atılmasına yönelik beklentileri beraberinde getirdi ve tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yeni alınacak koronavirüs kararları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta beklenen yeni kararlar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart yeni koronavirüs kararları

Ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni karaların alınmasına yönelik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantıda azalan koronavirüse vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülecek. Normalleşme adımlarına yönelik önemliesnemeler olacağı kulislerde konuşuluyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

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