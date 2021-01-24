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HaberlerGündemKafeler, restoranlar, kahveler açılacak mı, tarih açıklandı mı? Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açıl
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Kafeler, restoranlar, kahveler açılacak mı, tarih açıklandı mı? Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Sorusu merak ediliyor. Kafe, restoran ve kahvehaneler dahil birçok işletmede korona virüs salgını kapsamında bir dizi kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar, gel-al ve sipariş olarak yararlanabildikleri kafeler ve restoranların ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Kafeler, restoranlar, kahveler açılacak mı, tarih açıklandı mı? Lokantalar, kahveler ve kafeler ne zaman açıl

Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kafeler ve restoranlar sadece gel-al ve siparişle çalışıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar ise kafeler ve restoranlarda yeniden oturma düzenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak kafe ve restoranların açılması ya da doğru tabiri ile kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız."

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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