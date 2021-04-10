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Kafeler ve restoranlar bugün (10 Nisan) açık mı? Hafta sonu kafe ve restoranlar çalışıyor mu, yasak var mı?

Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme süreci kararlarının ardından açılan kafeler ve restoranların Ramazan ayı boyunca yeniden kapalı olacağı açıklanmıştı. Mart ayında açılan restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri ve günleri araştırılıyor. Kafeler ve restoranlar bugün (10 Nisan) açık mı? Hafta sonu kafe ve restoranlar çalışıyor mu, yasak var mı?

Kafeler ve restoranlar bugün (10 Nisan) açık mı? Hafta sonu kafe ve restoranlar çalışıyor mu, yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Koronavirüs risk grubu haritasının güncellendiğini ve bazı yeni tedbirler alındığını açıklamıştı. Salgınla mücadele kapsamında Ramazan ayında kafelerin ve restoranların kapanacağı söylendiğinden beri gündemden düşmüyor. Kafeler ve restoranlar bugün (10 Nisan) açık mı? Hafta sonu kafe ve restoranlar çalışıyor mu, yasak var mı?

HAFTA SONU KAFELER VE RESTORANLAR ÇALIŞIYOR MU?

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

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