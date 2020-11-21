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Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafe ve restoranlar yeni çalışma saatleri

Bugün kafeler ve restoranlar açık mı? sorusu hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi ile kafe ve restoranların çalışma saati de değişti. Peki bugün kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? İşte kafe ve restoranlarda yeni düzen...

Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafe ve restoranlar yeni çalışma saatleri

Korona virüs vaka sayılarının tüm Türkiye'de artması üzerinde İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? İşte kafe ve restoranların çalışma saatleri...

KAFELER VE RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başladı. Buna göre aşağıda yer alan maddeler uygulanmaya başladı:

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Ancak oturan müşteri kabulü yeni genelgeyle birlikte yasaklandı.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

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