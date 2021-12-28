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Haberler Yaşam Kafesine gelen tilkileri besledi; ilgi gördü
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Kafesine gelen tilkileri besledi, ilgi gördü

Ride´de yayladaki kafesine gelen tilkileri besleyen 45 yaşındaki Hasan Osmanoğlu'nun o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi gördü

Kafesine gelen tilkileri besledi; ilgi gördü
DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kafe işleten Hasan Osmanoğlu´nun 5 ay önce beslemeye başladığı tilkiler işletmenin önünden ayrılmıyor.

DHA'nın haberine göre tilkiler, müşteriler gidince kafeye gelip yiyecek bekliyor. Pamuk adı verdiği bir tilkiye, "Kahve mi yapayım, çay mı? Karnın açsa muhlama edeyim yayla yağıyla" diyen Osmanoğlu, o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Osmanoğlu´nun tilkiyle kurduğu bağ, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kafeye gelen tilkileri sevip onları besleyen Osmanoğlu, "İlk tilki 5 ay önce geldi. Yemek yedirdim, sonraki günlerde yine geldi. Pamuk adını verdiğim tilkiyle sohbet ettim, şimdi onu sevebilecek kadar yanıma yaklaşıyor. Sonra diğer tilki de geldi. Etraf sessizleşince buraya gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar" dedi.

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