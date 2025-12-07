Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf: AA