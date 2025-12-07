Habertürk
        Kağıthane'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı

        TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 03:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 03:58
        Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı
        TEM Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf: AA

